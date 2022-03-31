Fenerbahçe, Kayserispor maçı hazırlıklarına devam etti - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Fenerbahçe, Kayserispor maçı hazırlıklarına devam etti

Demirören Haber Ajansı - Spor
 - Güncelleme:
Fenerbahçe, Kayserispor maçı hazırlıklarına devam etti

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu 31'inci haftasında Yukatel Kayserispor ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu 31'inci haftasında Yukatel Kayserispor ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Can Bartu Tesislerinde teknik direktör İsmail Kartal yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda ısınma ve çabukluk çalışmaları sonrasında 2 grup halinde pas çalışmaları yapan futbolcular, çift kale maçın ardından yapılan taktiksel ve bireysel çalışmalarla antrenmanı tamamladı.

Sarı-lacivertli ekip, Kayserispor maçı hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla tamamlayacak.


Fenerbahçe, Kayserispor maçı hazırlıklarına devam etti

Fenerbahçe, Kayserispor maçı hazırlıklarına devam etti

Fenerbahçe, Kayserispor maçı hazırlıklarına devam etti

Demirören Haber Ajansı / Spor

Spor Toto Süper Lig, Kayserispor, Fenerbahçe, Spor, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title