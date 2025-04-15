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Fenerbahçe Kayserispor Maçı Hazırlıklarına Başladı

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Fenerbahçe, Kayserispor ile oynayacağı Süper Lig maçının hazırlıklarına antrenmanla başladı. Teknik Direktör Jose Mourinho yönetiminde yapılan çalışmalarda pas ve koordinasyon çalışmaları yapıldı. Uzun süredir sakat olan Jayden Oosterwolde bireysel antrenmanlara başladı.

Fenerbahçe, 20 Nisan Pazar günü Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde Kayserispor ile oynayacağı Trendyol Süper Lig 32. hafta maçının hazırlıklarına bugün akşam saatlerinde yaptığı antrenmanla başladı.

Fenerbahçe'de Teknik Direktör Jose Mourinho yönetiminde ısınma, koordinasyon ve çabukluk çalışmalarıyla başlayan antrenmanda 2 gruba ayrılan futbolcular, pas çalışmaları yaptı. Günün çalışması, antrenman maçıyla tamamlandı.

Sivasspor maçına ilk 11 başlayan ve 60 dakika üzerinde süre alan futbolcular ise antrenmanı rejenerasyon çalışmasıyla tamamladı.

Uzun süredir sakatlığı nedeniyle takımdan ayrı kalan Jayden Oosterwolde bireysel antrenmanlara başladı.

Sarı-lacivertliler, yarın yapacağı idman ile Kayserispor maçının hazırlıklarına devam edecek. - İSTANBUL

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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