Fenerbahçe, Kayserispor ile 3-3 berabere kaldı

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Fenerbahçe, Kayserispor ile 3-3 Beraber kaldı, Puan Kaybı Yaşadı

Fenerbahçe, Kayserispor ile 3-3 Beraber kaldı, Puan Kaybı Yaşadı
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Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında Kayserispor ile oynadığı maçta son dakikalarda yediği golle sahasında 3-3 berabere kalarak puan kaybı yaşadı. Sarı-lacivertliler, lider Galatasaray'ın 5 puan gerisine düştü ve son 4 maçında kalesinde gol gördü.

Fenerbahçe, Kayserispor karşısında son dakikalarda yediği golle sahasında puan kaybı yaşadı. Sarı-lacivertliler, lider Galatasaray'ın 5 puan gerisine düştü.

Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında Fenerbahçe, evinde Kayserispor ile karşılaşırken mücadeleden 3-3'lük beraberlikle ayrıldı. Bu maç öncesi ligde 3 maçlık galibiyet serisi yakalayan sarı-lacivertlilerin serisi sona ererken evinde oynadığı son 3 maçın 2'sinde puan kaybetti.

Jose Mourinho'nun öğrencileri bu sezon ligde 6. beraberliğini aldı. Deplasmanda Göztepe, Samsunspor, Eyüpspor ve Galatasaray ile berabere kalan Kanarya, sahasında ise Samsunspor ve Kayserispor ile yenişemedi.

Son 4 maçta kalesini gole kapatamadı

Kayserispor maçı öncesi ligde en az gol yiyen takım olan Fenerbahçe, bugün kalesinde 3 gol gördü. Samsunspor maçında yaşadığı golsüz beraberlik sonrası oynadığı son 4 karşılaşmada da kalesinde gol görürken, bu süreçte 7 gol yedi.

Fenerbahçe, gelecek hafta deplasmanda Gaziantep FK ile karşı karşıya gelecek. - İSTANBUL

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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