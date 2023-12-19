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Fenerbahçe, Kayserispor deplasmanında eksiklerle mücadele edecek

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Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında yarın deplasmanda Mondihome Kayserispor ile karşılaşacak. Sarı-lacivertliler, eksik oyuncularıyla mücadele etmek zorunda kalacak.

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında yarın deplasmanda Mondihome Kayserispor ile karşılaşacak.

RHG Enertürk Enerji Stadı'nda oynanacak ve saat 17.00'de başlayacak müsabakayı hakem Zorbay Küçük yönetecek.

Avrupa'da grubundan lider çıkan, ligde de son 3 karşılaşmasından galibiyetle ayrılan sarı-lacivertliler, 18. haftada Galatasaray ile oynayacağı derbiye puan kaybı yaşamadan çıkmayı hedefliyor.

Teknik direktör İsmail Kartal'ın ekibi, ligde 40 puan ve averajla Galatasaray'ın önünde lider durumda bulunuyor.

3 eksik

Fenerbahçe, Kayseri deplasmanında 3 oyuncusundan yararlanamayacak.

Sarı-lacivertlilerde sarı kart cezalısı Samet Akaydın'ın yanı sıra sakatlıkları bulunan Rodrigo Becao ile Miha Zajc, zorlu deplasmanda forma giyemeyecek.

Dzeko'nun durumu belirsiz

Fenerbahçe'nin yıldız golcüsü Edin Dzeko'nun durumu belirsizliğini koruyor.

Ağrıları sebebiyle son gerçekleştirilen antrenmana katılmayan Dzeko'nun, Kayseri'ye götürülmeme ihtimali bulunuyor.

Yıldız oyuncunun durumuna son antrenmanda karar verilecek.

İrfan ve Crespo sınırda

Fenerbahçe'de Galatasaray derbisi öncesinde 2 oyuncu sarı kart ceza sınırında yer alıyor.

Sarı-lacivertli takımda üçer sarı kartları bulunan İrfan Can Kahveci ve Miguel Crespo, Kayserispor maçında da aynı durumu yaşamaları halinde derbide forma giyemeyecek.

Kaynak: AA / Spor

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