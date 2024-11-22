Fenerbahçe Kayseri'ye Geldi
Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Fenerbahçe, Bellona Kayserispor ile oynayacağı maç için Kayseri'ye ulaştı. Taraftarlar, takımı havalimanında büyük bir coşkuyla karşıladı. Teknik direktör Jose Mourinho ve İrfan Can Kahveci, taraftarlarla fotoğraf çektirip forma imzaladı.
Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında yarın Bellona Kayserispor'a konuk olacak Fenerbahçe, Kayseri'ye geldi.
Fenerbahçe kafilesi, yarınki karşılaşma için uçakla Kayseri Havalimanı'na ulaştı.
Sarı-lacivertli takımı, havalimanı çıkışında Fenerbahçe taraftarı tezahüratlarla karşıladı. Takım, daha sonra otobüsle konaklayacağı otele geçti.
Teknik direktör Jose Mourinho ve oyuncu İrfan Can Kahveci, otel önünde takımlarını destekleyen taraftarlarla fotoğraf çektirdi, formalarını imzaladı.
Kayserispor ile Fenerbahçe arasında yarın RGH EnerTürk Enerji Stadı'nda oynanacak maç saat 16.00'da başlayacak.