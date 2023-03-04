Fenerbahçe, Kayseri'de Spor Haberleri Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında deplasmanda Kayserispor ile karşılaşacak olan Fenerbahçe, Kayseri'ye geldi. Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında deplasmanda Kayserispor ile karşılaşacak olan Fenerbahçe, Kayseri'ye geldi. Süper Lig'in 24. haftasında Kayserispor ile karşılaşacak olan Fenerbahçe, özel uçakla Erkilet Havalimanı'na indi. Havaalanı çıkışında çiçeklerle karşılanan futbolcular ve teknik ekip, daha sonra kalacakları otele doğru hareket etti. Taraftarlardan coşkulu karşılama Öte yandan, İl Güvenlik Kurulu kararınca stadyuma alınmayacak olan sarı-lacivertli onlarca taraftar da Kayseri Erkilet Havaalanı'na gelerek takımlarına sevgi gösterisinde bulundu. Meşaleler yakan taraftarlar, tezahüratlarda bulundu. Kayserispor - Fenerbahçe karşılaşması yarın saat 19.00'da RHG Enertürk Enerji Stadyumu'nda oynanacak. - KAYSERİ Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor Kayserispor Fenerbahçe Kayseri Spor Haberler

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