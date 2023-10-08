Fenerbahçe, Kasımpaşa'yı mağlup ederek 7. galibiyetini aldı

Fenerbahçe, Süper Lig'in 8. haftasında Kasımpaşa'yı 2-0 yenerek rakibine karşı üst üste 7. galibiyetini elde etti. Son mağlubiyetini 21 Haziran 2020'de alan Fenerbahçe, bu süreçte 23 gol atarken kalesinde 5 gol gördü.

Fenerbahçe, Süper Lig'in 8. haftasında karşılaştığı Kasımpaşa'yı mağlup ederek rakibine karşı ligde üst üste 7. galibiyetini aldı.

Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda karşılaştığı Kasımpaşa'yı 2-0'lık skorla yenmeyi başardı. Sarı-lacivertliler, lacivert-beyazlılara karşı ligde kazanma serisini sürdürdü. Rakibine karşı son mağlubiyetini 21 Haziran 2020'de alan Fenerbahçe, sonrasında oynadığı 7 lig maçında da sahadan 3 puanla ayrılmayı başardı. Bu süreçte 23 kez gol sevinci yaşayan Kanarya, kalesinde ise 5 gol gördü. - İSTANBUL