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Fenerbahçe, Kasımpaşa'yı konuk etti

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Fenerbahçe, Süper Lig'in 27. haftasında Kasımpaşa'yı konuk etti. Teknik direktör İsmail Kartal, kadroda tek değişiklik yaptı ve Mert Hakan Yandaş'ı ilk 11'de sahaya sürdü. Fenerbahçe'de 4 oyuncu eksikti ve tribünler tamamen doluydu.

Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında Kasımpaşa'yı konuk eden Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal, ligde son oynanan Çaykur Rizespor maçının ilk 11'ine göre kadroda tek değişikliğe gitti.

Ülker Stadı'nda oynanan mücadelede, Sebastian Szymanski'yi kulübeye çeken Kartal, Mert Hakan Yandaş'ı ise ilk 11'de sahaya sürdü.

62 yaşındaki teknik adam kalede Dominik Livakovic'i oynatırken savunmada Ferdi Kadıoğlu, Çağlar Söyüncü, Alexander Djiku ve Jayden Oosterwolde'yi oynattı. Orta sahada Rade Krunic, İsmail Yüksek, Cengiz Ünder, Mert Hakan Yandaş ve Dusan Tadic'e şans veren Kartal, forvette de Edin Dzeko'ya güvendi.

Sarı-lacivertli ekipte İrfan Can Eğribayat, Leonardo Bonucci, Serdar Aziz, Rodrigo Becao, Mert Müldür, Efekan Karayazı, Sebastian Szymanski, Serdar Dursun ve Michy Batshuayi ise yedek soyundu.

Mert Hakan Yandaş, ligde 24 hafta sonra ilk 11'de

Çaykur Rizespor deplasmanında ikinci yarının başında oyuna dahil olan Mert Hakan Yandaş, gösterdiği performansın ardından Kasımpaşa maçında ilk 11'de sahaya çıktı.

Bu sezon yaşadığı sakatlıklar sebebiyle birçok karşılaşmada formasından uzak kalan 29 yaşındaki futbolcu, ligin ikinci haftasında deplasmanda oynanan Yılport Samsunspor maçında ilk 11'de forma giyen Mert Hakan Yandaş, ligde tam 24 maç sonra ilk 11'de sahaya çıktı.

Teknik direktör İsmail Kartal, Sebastian Szymanski'yi de 24 maç sonra kenara aldı.

Ligin ikinci haftasında oynanan Yılport Samsunspor mücadelesine kulübede başlayıp 85. dakikada Mert Hakan Yandaş'ın yerine oyuna dahil olan Polonyalı futbolcu, Kasımpaşa karşısında mücadeleye kulübede başladı.

Fenerbahçe'de 4 eksik

Fenerbahçe, Kasımpaşa karşısında 4 oyuncusundan yararlanamadı.

Sarı-lacivertli ekipte sakatlığı bulunan Joshua King'in yanı sıra riske edilmeyen Fred, maç kadrosuna dahil edilmezken, İrfan Can Kahveci ve Bright Osayi-Samuel de kadroda yer almayan diğer oyuncular oldu.

Osayi-Samuel'in Nijerya Milli Takımı'ndan sakat döndüğü, İrfan Can Kahveci'nin de Rize deplasmanında adale sakatlığı yaşadığı belirtildi.

Kulüp yarın her iki futbolcunun sakatlıklarıyla ilgili bilgilendirme yapacak.

Becao 118 gün sonra kadroda

Fenerbahçe'nin Brezilyalı savunma oyuncusu Rodrigo Becao, 118 gün sonra kadroya alındı.

29 Ekim 2023'te Pendikspor ile deplasmanda oynanan mücadelede sakatlanıp ameliyat edilen futbolcu, uzun süredir takımla birlikte çalışmasına karşın riske edilmeyerek kadroya alınmamıştı.

Teknik direktör İsmail Kartal, Kasımpaşa maçının kadrosuna Becao'yu dahil etti.

Tribünler tamamen doldu

Fenerbahçeli taraftarlar, bu sezon tüm maçlarda olduğu gibi yine takımlarını yalnız bırakmadı.

Kasımpaşa karşılaşması öncesinde stat çevresinde bir araya gelen sarı-lacivertliler, şarkılar eşliğinde maç saatini bekledi.

Kendilerine ayrılan bölümün tamamını dolduran taraftarlar, maç öncesinde de futbolculara tezahüratlarla destek verdi.

Kaynak: AA / Spor

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