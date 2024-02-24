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Fenerbahçe, Kasımpaşa'yı 2-1 mağlup etti

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Trendyol Süper Lig'in 27. hafta mücadelesinde Fenerbahçe sahasında Kasımpaşa'yı 2-1 mağlup etti. Maçta Porozo, Mert Hakan Yandaş ve Batshuayi'nin attığı gollerle Fenerbahçe galip geldi.

Stat: Ülker

Hakemler: Cihan Aydın, Aleks Taşçıoğlu, Volkan Ahmet Narinç

Fenerbahçe : Livakovic, Ferdi Kadıoğlu, Çağlar Söyüncü, Djiku, Oosterwolde, İsmail Yüksek, Krunic (Dk. 60 Szymanski), Cengiz Ünder (Dk. 60 Serdar Dursun), Mert Hakan Yandaş (90+1 Zajc), Tadic, Dzeko (Dk. 77 Batshuayi)

Kasımpaşa : Ali Emre Yanar, Winck, Omeruo, Porozo, Yasin Özcan (Dk. 78 Yunus Emre Gedik), Sadiku (Dk. 78 Gökhan Gül), Aytaç Kara, Fall (Dk. 86 Rochinha), Hajradinovic (Dk. 86 Thomas), Ben Ouanes, da Costa (Dk. 90+1 Oğulcan Çağlayan)

Goller: Dk. 58 Porozo ( Kasımpaşa ), Dk. 64 Mert Hakan Yandaş, Dk. 90+6 Batshuayi ( Fenerbahçe )

Sarı kartlar: Dk. 14 Ben Ouanes, Dk. 82 Fall, Dk. 90 Thomas ( Kasımpaşa ), Dk. 54 İsmail Yüksek, Dk. 84 Djiku ( Fenerbahçe )

Trendyol Süper Lig'in 27. hafta mücadelesinde Fenerbahçe sahasında Kasımpaşa'yı 2-1 mağlup etti.

58. dakikada Kasımpaşa öne geçti. Aytaç Kara'nın sol kanattan kullandığı kornerde altı pas içinde iyi yükselen Porozo kafa ile yaptığı vuruşla topu köşeden ağlara gönderdi: 0-1.

64. dakikada Fenerbahçe beraberliği yakaladı. Sarı-lacivertli takımın Kasımpaşa ceza sahası önünden kazandığı serbest vuruşta topun başına Mert Hakan Yandaş geçti. Mert Hakan'ın kullandığı frikikte top köşeden ağlara gitti: 1-1.

80. dakikada Fenerbahçe ikinci golüne yaklaştı. Tadic'in Fenerbahçe yarı sahasından, Kasımpaşa savunmasının arkasına gönderdiği topa hareketlenen Batshuayi ceza sahasında meşin yuvarlağı kontrol etti. Batshuayi'nin sağ çaprazdan şutunda top yan ağlarda kaldı.

90+5. dakikada Fenerbahçe penaltı kazandı. Fenerbahçe'nin kazandığı serbest vuruş sonrasında hakem VAR'dan gelen uyarı sonrasında oyunu durdurdu. Hakem Cihan Aydın, Kasımpaşalı Yunus Emre Gedik'in topa elle müdahale ettiği gerekçesiyle penaltı noktasını gösterdi. 90+6. dakikada penaltıyı kullanmak için Batshuayi topun başına geçti. Batsuhayi'nin penaltısında kaleci Ali Emre soluna gelen topu kurtardı, boşta kalan meşin yuvarlağı Batshuayi ağlara gönderdi: 2-1.

Mücadeleyi Fenerbahçe 2-1 kazandı.

Kaynak: AA / Spor

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