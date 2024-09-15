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Fenerbahçe, Kasımpaşa'yı 2-0 Mağlup Ederek Galibiyet Serisini 10 Maça Çıkardı

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Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Kasımpaşa'yı 2-0 mağlup ederek rakibine karşı galibiyet serisini 10 maça çıkardı. Fenerbahçe, bu süreçte 28 gol attı.

Trendyol Süper Lig'de Kasımpaşa'yı 2-0 mağlup eden Fenerbahçe, rakibine karşı galibiyet serisini 10 maça çıkardı.

Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Kasımpaşa ile karşılaşırken, sahadan 2-0 galip ayrıldı. Sarı-lacivertlilerde galibiyeti getiren goller Allan Saint-Maximin ve Dusan Tadic'in ayağından geldi. Son yıllarda mavi-beyazlılara karşı üstünlüğü bulunan Fenerbahçe, 9'u lig, 1'i Türkiye Kupası olmak üzere üst üste 10 resmi müsabakada galibiyet elde etti. Bu süreçte oynanan maçlarda Fenerbahçe 28 gol kaydederken, Kasımpaşa ise 6 gole imza attı.

Kasımpaşa, Fenerbahçe'yi son olarak Haziran 2020'de sahasında 2-0 mağlup etti. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Trendyol Süper Lig Fenerbahçe Kasımpaşa Futbol Finans Spor

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