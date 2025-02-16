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Fenerbahçe Kasımpaşa'yı 1-0 Geçti

Fenerbahçe Kasımpaşa'yı 1-0 Geçti
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Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında Fenerbahçe, Kasımpaşa'yı konuk ederken, maçın ilk yarısı 1-0 sonuçlandı. Fenerbahçe'nin golü Youssef En-Nesyri'den geldi.

Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında Fenerbahçe, Kasımpaşa'yı konuk ediyor. Mücadelenin ilk yarısı sarı-lacivertlilerin 1-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

14. dakikada Mamadou Fall'un pasında topla buluşan Kevin Rodrigues, penaltı noktası gerisinden yaptığı vuruşta meşin yuvarlak yandan dışarı gitti.

19. dakikada Claudio Winck'in sağ taraftan yerden pasında da Costa'nın altıpas içerisinde vuruşunda meşin yuvarlak az farkla yandan dışarı çıktı.

21. dakikada Fred'in derinlemesine pasında savunmandan seken topu alan Youssef En-Nesyri, ceza sahası içine girip, kaleciyle karşı karşıya pozisyonda yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-0

35. dakikada savunmadan çıkarken Cafu'nun kaptırdığı topta araya giren Oğuz Aydın, ceza sahası içi sol çaprazdan yaptığı vuruşta meşin yuvarlak kaleci Gianniotis'te kaldı.

Hakemler: Ali Şansalan, Abdullah Bora Özkara, Bahtiyar Birinci

Fenerbahçe: İrfan Can Eğribayat, Milan Skriniar, Sofyan Amrabat, Levent Mercan, Mert Müldür, Mert Hakan Yandaş, Fred, Oğuz Aydın, Dusan Tadic, Youssef En-Nesyri, Anderson Talisca

Yedekler: Ertuğrul Çetin, Engin Can Biterge, Burak Kapacak, Edin Dzeko, İrfan Can Kahveci, Filip Kostic, Osayi-Samuel, Cenk Tosun, Yusuf Akçiçek, Allan Saint-Maximin

Teknik Direktör: Jose Mourinho

Kasımpaşa: Andreas Gianniotis, Claudio Winck, Nicholas Opoku, Yasin Özcan, Kevin Rodrigues, Kamil Piatkowski, Mamadou Fall, Cafu, Haris Hajradinovic, Ben Ouanes, Nuno da Costa

Yedekler: Sinan Bolat, Sadık Çiftpınar, Atakan Müjde, Gökhan Gül, Antonin Barak, Sinan Alkaş, Emirhan Yiğit, Can Keleş, Yaman Suakar, Josip Brekalo

Teknik Sorumlu: Serhat Sütlü

Gol: Youssef En-Nesyri (dk. 21) (Fenerbahçe)

Sarı kartlar: Anderson Talisca (Fenerbahçe), Claudio Winck (Kasımpaşa) - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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