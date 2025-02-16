Fenerbahçe Kasımpaşa'ya Hazır, Mourinho 5 Değişiklik Yaptı

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, son oynadıkları Anderlecht maçı 11'ine göre Kasımpaşa müsabakasına 5 değişiklik ile çıktı.

Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında Fenerbahçe, sahasında Kasımpaşa ile karşılaşıyor. Teknik Direktör Jose Mourinho, UEFA Avrupa Ligi'nde son oynanan Anderlecht maçı 11'inden 5 değişikliğe gitti. UEFA listesinde olmayan Levent Mercan ve Oğuz Aydın 11'e dönerken, Bright-Osayi Samuel ve Yusuf Akçiçek yedek bekledi. Filip Kostic, Sebastian Szymanski ve Edin Dzeko'nun yerine Mert Müldür, Mert Hakan Yandaş ve Anderson Talisca görev aldı.

Sarı-lacivertlilerde eksikler

Fenerbahçe'de sakatlıkları bulunan Dominik Livakovic, Alexander Djiku, Diego Carlos, Çağlar Söyüncü, İsmail Yüksek kadroda yer almadı. Kart cezalısı Sebastian Szymanski de Kasımpaşa'ya karşı kadroda bulunmuyor. Elinde kırık tespit edilen Edin Dzeko ise riske edilmedi ve yedek kulübesinde yer aldı.

Mert Hakan Yandaş 3. kez 11'de

Sarı-lacivertlilerde Mert Hakan Yandaş, bu sezon 3. kez lig maçına 11'de başladı. Bu sezon Kayserispor ve Sivasspor müsabakalarında 11'de başlamıştı. Ligde 12 maçta süre alan 30 yaşındaki orta saha, Avrupa Ligi'nde de 5, Ziraat Türkiye Kupası'nda 2 maçta forma giydi.

Fenerbahçe'nin 11'i

Fenerbahçe mücadeleye, "İrfan Can Eğribayat, Milan Skriniar, Sofyan Amrabat, Levent Mercan, Mert Müldür, Fred, Mert Hakan Yandaş, Oğuz Aydın, Dusan Tadic, Anderson Talisca ve Youssef En-Nesyri 11'i ile başladı.

Sarı-lacivertlilerde Ertuğrul Çetin, Engin Can Biterge, Burak Kapacak, Yusuk Akçiçek, İrfan Can Kahveci, Filip Kostic, Allan Saint-Maximin, Cenk Tosun ve Edin Dzeko ise yedek bekledi.

Şampiyon Fenerbahçe Beko'ya tebrik

Şanlıurfa'da düzenlenen Basketbol Erkekler ING Türkiye Kupası finalinde Fenerbahçe Beko şampiyon oldu. Finalde Beşiktaş'ı 104-81'lik skorla yenerek şampiyonluğa ulaşan sarı-lacivertlilerin bu başarısı Kadıköy'de de kutlandı. Stat hoparlöründen şampiyonluk haberi verilirken, taraftarlar alkışlarla karşılık verdi.

Saracoğlu'nda görsel şölen

Bu sezon iç sahada oynanan maçlarda tribünleri dolduran sarı-lacivertli taraftarlar Kasımpaşa mücadelesi öncesi de tribünleri doldurdu. Taraftarlar ısınma bölümünde futbolcuları tek tek tribüne çağırıp destek verdi. Yenilenen ışıklandırma sistemi de çalan marşlarla birlikte müsabaka öncesi görsel şölen oluşturdu. - İSTANBUL