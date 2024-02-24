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Fenerbahçe-Kasımpaşa Müsabakasının İlk Yarısı Berabere Tamamlandı

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Trendyol Süper Lig'in 27. haftasındaki Fenerbahçe-Kasımpaşa müsabakasının ilk yarısı 0-0'lık beraberlikle sonuçlandı. İki takım da gol fırsatlarını değerlendiremedi.

Stat: Ülker

Hakemler: Cihan Aydın, Aleks Taşçıoğlu, Volkan Ahmet Narinç

Fenerbahçe : Livakovic, Ferdi Kadıoğlu, Çağlar Söyüncü, Djiku, Oosterwolde, İsmail Yüksek, Krunic, Cengiz Ünder, Mert Hakan Yandaş, Tadic, Dzeko

Kasımpaşa : Ali Emre Yanar, Winck, Omeruo, Porozo, Yasin Özcan, Sadiku, Aytaç Kara, Fall, Hajradinovic, Ben Ouanes, da Costa

Sarı kart: Dk. 14 Ben Ouanes ( Kasımpaşa )

Trendyol Süper Lig'in 27. haftasındaki Fenerbahçe- Kasımpaşa müsabakasının ilk yarısı 0-0'lık beraberlikle sonuçlandı.

12. dakikada Fenerbahçe gole yaklaştı. Sol kanatta topla buluşan Tadic'in arka direğe yaptığı ortada Dzeko kafayı vurdu. Kaleci Ali Emre'nin son anda çeldiği top boşta kaldı, Cengiz altı pas içinde zor pozisyonda meşin yuvarlağa dokundu, top üstten dışarıya çıktı.

14. dakikada sağ kanattan gelişen Kasımpaşa atağında Fall'ın ceza sahası ön çizgisi üzerine gönderdiği topa Aytaç gelişine sert vurdu, meşin yuvarlak az farkla üstten auta gitti.

23. dakikada Fenerbahçe sol kanattan serbest vuruş kazandı. Cengiz'in kullandığı serbest vuruşta altı pas önüne gelen topa Djiku kafayı vurdu, meşin yuvarlak yandan dışarıya çıktı.

35. dakikada ev sahibi takım etkili geldi. Sol kanatta topla buluşan Tadic, Kasımpaşa ceza sahasında uygun pozisyondaki Mert Hakan Yandaş'a pasını attı. Mert Hakan'ın ayak içiyle yaptığı vuruşta meşin yuvarlak yandan auta gitti.

42. dakikada Kasımpaşa gole yaklaştı. Sağ kanattan kullanılan kornerde ceza sahası dışına açılan topu Aytaç Kafa ile kale içine doldurdu, Omeruo'nun kafasıyla dokunduğu topu kaleci Livakovic son anda kurtardı. Boşta kalan meşin yuvarlağı savunma uzaklaştırdı.

Mücadelenin ilk yarısı 0-0 eşitlikle tamamladı.

Kaynak: AA / Spor

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