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Fenerbahçe-Kasımpaşa Maçının VAR Hakemi Daniel Stefanski

Fenerbahçe-Kasımpaşa Maçının VAR Hakemi Daniel Stefanski
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Trendyol Süper Lig'de Fenerbahçe ile Kasımpaşa arasında oynanacak maçta Video Yardımcı Hakem (VAR) koltuğunda Polonyalı hakem Daniel Stefanski yer alacak. Maç saat 19.00'da başlayacak.

Trendyol Süper Lig'de bugün oynanacak Fenerbahçe- Kasımpaşa maçının Video Yardımcı Hakemi (VAR) Polonyalı Daniel Stefanski oldu.

Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında Fenerbahçe, saat 19.00'da Kasımpaşa'yı konuk edecek. Müsabakada hakem Ali Şansalan düdük çalacak. Şansalan'ın yardımcılıklarını Abdullah Bora Özkara ile Bahtiyar Birinci yapacak. Dördüncü hakem ise Burak Olcar olacak.

Müsabakanın VAR koltuğunda ise dün oynanan Beşiktaş - Trabzonspor maçının da VAR'ı olan Polonya Futbol Federasyonu'ndan Daniel Stefanski oturacak. Stefanski'ye AVAR'da Abdullah Buğra Taşkınsoy eşlik edecek.

Öte yandan bugün oynanacak Atakaş Hatayspor - Corendon Alanyaspor maçında Portekizli hakem Claudio Pereira, Konyaspor - Samsunspor karşılaşmasında Alman hakem Johann Pfeifer, Eyüpspor - Kayserispor mücadelesinde de İspanyol hakem Mateo Busquets Ferrer VAR'da görev yapacak. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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