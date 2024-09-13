Fenerbahçe, Kasımpaşa maçının hazırlıklarını sürdürdü
Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Kasımpaşa ile oynayacağı maçın hazırlıklarını antrenmanla sürdürdü. Teknik Direktör Jose Mourinho yönetiminde gerçekleştirilen idmanda oyuncular, çabukluk, koordinasyon ve taktiksel çalışmalar yaptı.
Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında 15 Eylül Pazar günü deplasmanda oynayacağı Kasımpaşa maçının hazırlıklarını sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla sürdürdü.
Can Bartu Tesisleri'nde Teknik Direktör Jose Mourinho yönetiminde gerçekleştirilen idman; ısınma, çabukluk ve koordinasyon hareketleriyle başladı. Ardından iki gruba ayrılan oyuncular 5'e 2 top kapma ve pas çalışmaları yaptı. Antrenman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandı.
Sarı-lacivertliler hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla tamamlayacak. - İSTANBUL