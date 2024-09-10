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Fenerbahçe, Kasımpaşa maçının hazırlıklarını sürdürdü

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Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Kasımpaşa ile oynayacağı maçın hazırlıklarını antrenmanla sürdürdü. Yeni transfer Filip Kostic de ilk antrenmanına çıktı.

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Kasımpaşa ile 15 Eylül Pazar günü deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla sürdürdü. Sarı-lacivertlilerin yeni transferi Filip Kostic de ilk antrenmanına çıktı.

Teknik Direktör Jose Mourinho yönetiminde Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde gerçekleştirilen idman; salonda core ve dayanıklılık çalışmalarıyla başladı. Ardından ısınma, koordinasyon ve pas çalışmalarıyla devam eden antrenman, dar alanda yapılan çift kale maçlarla tamamlandı.

Kanarya, yarın yapacağı antrenmanla Kasımpaşa maçının hazırlıklarını sürdürecek. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Trendyol Süper Lig Fenerbahçe Kasımpaşa Güncel Spor

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