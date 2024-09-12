Fenerbahçe, Kasımpaşa maçının hazırlıklarına devam ediyor

FENERBAHÇE, Süper Lig'in 5'inci haftasında 15 Eylül Pazar günü deplasmanda Kasımpaşa ile oynayacağı maçın hazırlıklarına sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla devam etti.

Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Jose Mourinho yönetiminde gerçekleştirilen idman, salonda yapılan core çalışmaları ile başladı. Ardından sahaya geçen oyuncular; çabukluk ve koordinasyon hareketlerinin ardından pas çalışması yaptı. Antrenman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandı.

Sarı-lacivertliler, Kasımpaşa maçının hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.