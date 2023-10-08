Fenerbahçe, Kasımpaşa maçına 9 değişiklikle çıktı

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, son oynadıkları Spartak Trnava maçının 11'ine göre 9 değişiklik yaparak Kasımpaşa karşısına çıktı. Emre Mor, Cengiz Ünder ve Bright Osayi-Samuel ise sakatlıkları nedeniyle kadroda yer almadı.

Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında deplasmanda Kasımpaşa ile karşılaşan Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal, son oynadıkları Spartak Trnava maçına göre ilk 11'inde 9 değişiklik yaptı.

Deneyimli teknik adam, Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanan karşılaşmada Spartak Trnava maçı ilk 11'inden yalnızca Rodrigo Becao ve Jayden Oosterwolde'yi sahaya sürdü.

Söz konusu karşılaşmada ilk 11'de şans bulan Joshua King hafif sakatlığı, Bright Osayi Samuel soğuk algınlığı, Miguel Crespo ise teknik heyet kararıyla kadroda yer almazken; İrfan Can Eğribayat, Serdar Aziz, Mert Hakan Yandaş, Miha Zajc, Ryan Kent ve Michy Batshuayi yedek soyundu.

Kartal, bu isimlerin yerine ise Dominik Livakovic, Ferdi Kadıoğlu, Alexander Djiku, İsmail Yüksek, Fred Rodrigues, İrfan Can Kahveci, Sebastian Szyamnski, Dusan Tadic ve Edin Dzeko'yu görevlendirdi.

Kasımpaşa karşısında kalede Dominik Livakovic'i oynatan Kartal, savunma dörtlüsünü Ferdi Kadıoğlu, Rodrigo Becao, Alexander Djiku ve Jayden Oosterwolde'den kurdu. Orta ikilide İsmail Yüksek ile Fred Rodrigues şans bulurken, hücumda İrfan Can Kahveci, Sebastian Szymanski ve Dusan Tadic yer aldı. Kartal, gol yollarında ise Edin Dzeko'yu sahaya sürdü.

Fenerbahçe'de ayrıca Samet Akaydın, Mert Müldür, Bartuğ Elmaz, ve Umut Nayir yedekler arasında yer aldı.

5 eksik

Fenerbahçe, Kasımpaşa deplasmanında 5 oyuncusundan yararlanamadı.

Sarı-lacivertlilerde uzun süreli sakatlıkları bulunan Cengiz Ünder ve Emre Mor'un yanı sıra hafif sakatlık yaşayan Joshua King kadroda yer almadı.

Bright Osayi-Samuel soğuk algınlığı, Miguel Crespo ise teknik kararla önemli maçta şans bulamadı.

Ferdi sağ bekte

Fenerbahçe'nin milli oyuncusu Ferdi Kadıoğlu, Kasımpaşa karşısında sağ bekte görev aldı.

Sarı-lacivertlilerle geçtiğimiz sezon sıklıkla sağ bekte görevlendirilen Ferdi, bu sezon ise genellikle sol bekte oynamıştı.

Bright Osayi-Samuel'in yokluğunda Jayden Oosterwolde'yi sol beke çeken Kartal, Ferdi'yi sağ tarafta değerlendirdi.

Deneyimli çalıştırıcı, ligde RAMS Başakşehir ile oynanan müsabakada da kadroda olmayan Bright Osayi-Samuel'in yokluğunda aynı uygulamayı gerçekleştirmişti.

Taraftarlar yalnız bırakmadı

Fenerbahçeli taraftarlar, takımlarını Kasımpaşa karşısında yalnız bırakmadı.

Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda kendilerine ayrılan bölümün tamamını dolduran sarı-lacivertliler, maç öncesinde tezahüratlarla takımlarına moral verdi.

Yöneticiler takip etti

Fenerbahçeli yöneticiler, karşılaşmayı stattan izledi.

Başkan Ali Koç müsabakada tribünde bulunmazken, genel sekreter Burak Kızılhan, yöneticilerden Ahmet Ketenci, Selahattin Baki, Kemal Danabaş, Can Gebetaş, Fethi Pekin ve Ömer Okan karşılaşmayı takip etti.

Öte yandan A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella da müsabakayı izleyenler arasında yer aldı.