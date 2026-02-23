Haberler

Tedesco'dan, Kasımpaşa maçında 1'i zorunlu 5 değişiklik

Tedesco'dan, Kasımpaşa maçında 1'i zorunlu 5 değişiklik
Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco, Nottingham Forest maçındaki 11'inden 5 oyuncu değiştirerek Kasımpaşa karşısında sahaya çıktı. Levent Mercan, 5 maç aradan sonra ilk 11'de yer aldı.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco, son oynadıkları Nottingham Forest maçı 11'ine göre Kasımpaşa müsabakasına 5 değişiklik ile çıktı.

Trendyol Süper Lig'in 23. haftası kapanış maçında Fenerbahçe, Kasımpaşa'yı konuk ediyor. Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco, Nottingham Forest karşılaşmasında sahaya sürdüğü 11'den 5 değişikliğe gitti. Son maçta sakatlık yaşayan Milan Skriniar'ın yerine Çağlar Söyüncü; sol bekte Mert Müldür'ün yerine ise Levent Mercan şans buldu. N'Golo Kante, Kerem Aktürkoğlu ve Sidiki Cherif'in yerine İsmail Yüksek, Dorgeles Nene ve Anthony Musaba görev aldı.

Fenerbahçe'nin 11'i

Fenerbahçe mücadeleye; Ederson, Nelson Semedo, Çağlar Söyüncü, Jayden Oosterwolde, Levent Mercan, Matteo Guendouzi, İsmail Yüksek, Dorgeles Nene, Marco Asensio, Anthony Musaba ve Anderson Talisca 11'i ile başladı.

Sarı-lacivertlerde Mert Günok, Archie Brown, Yiğit Efe Demir, Mert Müldür, Kamil Efe Üregen, Fred, N'Golo Kante, Oğuz Aydın, Kerem Aktürkoğlu, Sidiki Cherif ise yedek bekledi.

Levent Mercan, ligde 5 maç sonra 11'de

Sarı-lacivertlilerin sol beki Levent Mercan, Kasımpaşa maçıyla birlikte 11'e döndü. 10 Ocak'ta oynanan Turkcell Süper Kupa finalinde sakatlık yaşayan ve tedavi sürecinde Ziraat Türkiye Kupası ve UEFA Avrupa Ligi'nde 2'şer maçta takımı yalnız bırakan Levent Mercan, Süper Lig'de ise 5 maçta forma giyemedi. Levent, ligde 5 maç sonra 11'e dönüş yaptı. 25 yaşındaki futbolcu Nottingham Forest karşılaşmasında 45 dakika süre aldı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
