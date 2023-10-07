Fenerbahçe, Kasımpaşa maçı için kampa girdi

Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında yarın Kasımpaşa'yla karşılaşacak Fenerbahçe hazırlıklarını tamamlayarak kampa girdi.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Can Bartu Tesisleri'ndeki idman koşu, ısınma ve çabukluk hareketleriyle başladı. Daha sonra iki gruba ayrılarak 5'e 2 çalışan sarı-lacivertli oyuncular, taktiksel ve bireysel idmanlarla çalışmaları tamamladı.

Sarı-lacivertli oyuncular antrenmanın ardından kampa girerek maç saatini beklemeye başladı.