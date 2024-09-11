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Fenerbahçe, Kasımpaşa maçı için hazırlıklarını sürdürdü

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Fenerbahçe, Süper Lig'in 5'inci haftasında Kasımpaşa ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü. Milli futbolcular ise aktif dinlenmeyle günü tamamladı.

FENERBAHÇE, Süper Lig'in 5'inci haftasında 15 Eylül Pazar günü deplasmanda Kasımpaşa ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla sürdürdü. Milli futbolcular, günü aktif dinlenmeyle tamamladı.

Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Jose Mourinho yönetiminde gerçekleştirilen idman, salonda yapılan core ve dayanıklılık çalışmaları ile başladı. Ardından sahaya geçen oyuncular; ısınma, çabukluk ve koordinasyon hareketlerinin ardından pas çalışması yaptı. Antrenman dar alanda gerçekleştirilen çift kale maçlarla tamamlandı.

Sarı-lacivertlilerin idmanında milli oyuncular günü aktif dinlenmeye yönelik çalışmalarla noktaladı. Fenerbahçe, hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor

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