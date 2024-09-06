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Fenerbahçe, Kasımpaşa maçı için hazırlıklarını sürdürdü

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SÜPER Lig'in 5'inci haftasında deplasmanda Kasımpaşa'ya konuk olacak Fenerbahçe, maçın hazırlıklarına yaptığı antrenmanla devam etti.

SÜPER Lig'in 5'inci haftasında deplasmanda Kasımpaşa'ya konuk olacak Fenerbahçe, maçın hazırlıklarına yaptığı antrenmanla devam etti.

Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde, teknik direktör Jose Mourinho yönetiminde gerçekleştirilen idman ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladı, antrenman maçıyla tamamlandı.

Fenerbahçe'de milli takımlarda görev yapan; Edin Dzeko, Youssef En-Nesyri, Sofyan Amrabat, Dominik Livakovic, Çağlar Söyüncü, Sebastian Szymanski, İrfan Can Kahveci, Mert Müldür, Bright Osayi-Samuel, İsmail Yüksek ve Samet Akaydın ile genç milli takımlarda görev alan Bartuğ Elmaz, Ertuğrul Çetin ve Omar Fayed antrenmanda yer almadı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor

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