Fenerbahçe, Kasımpaşa maçı için hazırlıklarını sürdürdü

Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde, teknik direktör Jose Mourinho yönetiminde gerçekleştirilen idman ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladı, antrenman maçıyla tamamlandı.

Fenerbahçe'de milli takımlarda görev yapan; Edin Dzeko, Youssef En-Nesyri, Sofyan Amrabat, Dominik Livakovic, Çağlar Söyüncü, Sebastian Szymanski, İrfan Can Kahveci, Mert Müldür, Bright Osayi-Samuel, İsmail Yüksek ve Samet Akaydın ile genç milli takımlarda görev alan Bartuğ Elmaz, Ertuğrul Çetin ve Omar Fayed antrenmanda yer almadı.