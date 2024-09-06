Fenerbahçe, Kasımpaşa maçı için hazırlıklarını sürdürdü
Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Kasımpaşa ile oynayacağı maçın hazırlıklarını antrenmanla sürdürdü. Teknik Direktör Jose Mourinho yönetiminde gerçekleştirilen idman, çift kale maçla tamamlandı.
Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Kasımpaşa ile oynayacağı maçın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü.
Teknik Direktör Jose Mourinho yönetiminde Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde gerçekleştirilen idman, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladı. Antrenman, çift kale maçla tamamlandı.
Sarı-lacivertliler, Süper Lig'in 5. haftasında 15 Eylül Pazar günü Kasımpaşa ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. - İSTANBUL