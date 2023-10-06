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Fenerbahçe, Kasımpaşa maçı için hazırlıklara başladı

Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Kasımpaşa'ya konuk olacak Fenerbahçe, antrenmanlara hız kesmeden devam ediyor. İsmail Kartal yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, koşu ve ısınma hareketleriyle başladı ve bireysel çalışmalarla tamamlandı. Yarın yapılacak antrenmanla Kasımpaşa maçının hazırlıkları tamamlanacak.