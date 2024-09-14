Fenerbahçe, Kasımpaşa Maçına Hazırlıklarını Tamamladı
Fenerbahçe, Kasımpaşa ile oynayacağı maç için hazırlıklarını Can Bartu Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla tamamladı. Teknik Direktör Jose Mourinho yönetiminde gerçekleştirilen idman, core çalışmaları ile başlayıp, ısınma, çabukluk ve pas hareketleri ile devam etti. Antrenman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla sona erdi. Sarı-lacivertliler, yarın Kasımpaşa ile karşılaşacak.
Fenerbahçe, deplasmanda Kasımpaşa ile oynayacağı maçın hazırlıklarını akşam saatlerinde yaptığı antrenmanla tamamladı.
Teknik Direktör Jose Mourinho yönetiminde Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde gerçekleştirilen idman, salonda core çalışmalarıyla başladı. Ardından sahaya geçen oyuncular; ısınma, çabukluk ve pas hareketleri yaptı. Antrenman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla sona erdi.
Sarı-lacivertliler, yarın saat 17.00'de Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda Kasımpaşa'ya konuk olacak. - İSTANBUL