Fenerbahçe, Kasımpaşa maçı hazırlıklarını tamamladı Spor Toto Süper Lig'in 2. haftasında yarın Kasımpaşa ile deplasmanda karşılaşacak Fenerbahçe hazırlıklarını tamamladı. Spor Toto Süper Lig'in 2. haftasında yarın Kasımpaşa ile deplasmanda karşılaşacak Fenerbahçe hazırlıklarını tamamladı. Kulüpten yapılan açıklamaya göre Can Bartu Tesisleri'ndeki antrenman, koşu ve ısınma hareketleriyle başladı. Daha sonra iki gruba ayrılarak top kapma ve pas idmanları yapan sarı-lacivertliler, taktiksel ve bireysel çalışmalarla idmanı noktaladı. Sarı-lacivertli ekip idmanın ardından kampa girdi. Spor AA / Mücahit Hüseyin Eroğul Can Bartu Tesisleri Fenerbahçe Kasımpaşa Spor Haberler

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