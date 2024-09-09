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Fenerbahçe, Kasımpaşa maçı hazırlıklarını sürdürdü

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Fenerbahçe, Süper Lig 5. hafta maçı öncesi antrenmanlarını sürdürdü. Teknik direktör Jose Mourinho yönetiminde yapılan idmanda takım, çeşitli çalışmalar gerçekleştirdi.

FENERBAHÇE, Kasımpaşa ile 15 Eylül Pazar günü deplasmanda oynayacağı Süper Lig 5'inci hafta maçının hazırlıklarını akşam saatlerinde yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Teknik direktör Jose Mourinho yönetiminde Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde gerçekleştirilen idman; ısınma çabukluk ve koordinasyon hareketleriyle başladı. Ardından pas çalışması ve dar alanda yapılan çift kale maçlarla tamamlandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor

Jose Mourinho Fenerbahçe Kasımpaşa Güncel Spor

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