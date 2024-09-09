Fenerbahçe, Kasımpaşa maçı hazırlıklarını sürdürdü

Fenerbahçe, 15 Eylül Pazar günü deplasmanda Kasımpaşa ile oynayacağı Trendyol Süper Lig 5. hafta maçının hazırlıklarını akşam saatlerinde yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Fenerbahçe, milli arada iki günlük iznin ardından Kasımpaşa maçı hazırlıklarına devam etti. Teknik Direktör Jose Mourinho yönetiminde Can Bartu Tesisleri'nde gerçekleştirilen idman; ısınma çabukluk ve koordinasyon hareketleriyle başladı. Ardından pas çalışması ve dar alanda yapılan çift kale maçlarla tamamlandı. - İSTANBUL