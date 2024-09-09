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Fenerbahçe, Kasımpaşa maçı hazırlıklarını sürdürdü

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Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig 5. hafta maçı öncesi Kasımpaşa ile oynayacağı maçın hazırlıklarını antrenmanla sürdürdü.

Fenerbahçe, 15 Eylül Pazar günü deplasmanda Kasımpaşa ile oynayacağı Trendyol Süper Lig 5. hafta maçının hazırlıklarını akşam saatlerinde yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Fenerbahçe, milli arada iki günlük iznin ardından Kasımpaşa maçı hazırlıklarına devam etti. Teknik Direktör Jose Mourinho yönetiminde Can Bartu Tesisleri'nde gerçekleştirilen idman; ısınma çabukluk ve koordinasyon hareketleriyle başladı. Ardından pas çalışması ve dar alanda yapılan çift kale maçlarla tamamlandı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Trendyol Süper Lig Fenerbahçe Kasımpaşa Güncel Spor

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