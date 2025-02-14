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Fenerbahçe, Kasımpaşa Maçı Hazırlıklarına Başladı

Fenerbahçe, Kasımpaşa Maçı Hazırlıklarına Başladı
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Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig 24. haftasında Kasımpaşa ile oynayacağı maç için antrenmanlara başladı. Teknik Direktör Jose Mourinho yönetiminde gerçekleştirilen idmanlar, dün oynanan Anderlecht maçından sonra rejenerasyon çalışmaları ile devam etti.

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig 24. haftasında pazar günü evinde oynayacağı Kasımpaşa maçı hazırlıklarına öğle saatlerinde yaptığı antrenmanla başladı.

Can Bartu Tesisleri'nde Teknik Direktör Jose Mourinho yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda, dün oynanan Anderlecht maçına 11'de başlayan ve 60 dakika üzerinde süre alan futbolcular rejenerasyon çalışması yaptı. Diğer oyuncular ise salonda yapılan core çalışmasının ardından sahaya geçti. Isınmandan sonra pas ve şut çalışmalarıyla devam eden antrenman dar alanda yapılan çift kale maçla tamamlandı.

Sarı-lacivertliler, hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla tamamlayacak. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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