Fenerbahçe, Kasımpaşa hazırlıklarına Çekya'da başladı Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 2'nci haftasında deplasmanda Kasımpaşa ile oynayacağı maçın hazırlıklarına Çekya'da başladı. Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 2'nci haftasında deplasmanda Kasımpaşa ile oynayacağı maçın hazırlıklarına Çekya'da başladı. Dün akşam UEFA Avrupa Ligi 3'üncü ön eleme turu rövanş maçında deplasmanda Çekya ekibi Slovacko ile karşılaşan ve geceyi burada geçiren sarı-lacivertli kafile, Kasımpaşa maçı öncesi ilk antrenmanını da Moravska Stadı'nda yaptı. Teknik direktör Jorge Jesus yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda, Slovacko maçına ilk 11'de başlayan oyuncular rejenerasyon çalışması yaptı. Diğer oyuncular ise koşu, ısınma ve çabukluk hareketlerininin ardından yaptıkları taktiksel ve bireysel çalışmalarla antrenmanı tamamladı. Sarı-lacivertliler, Kasımpaşa maçı hazırlıklarını yarın Can Bartu Tesislerinde yapacağı idmanla sürdürecek. Demirören Haber Ajansı / Spor Fenerbahçe Kasımpaşa Spor Haberler

Haberler ›› Spor ›› Fenerbahçe, Kasımpaşa hazırlıklarına Çekya'da başladı - Haberler

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.