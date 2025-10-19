Fenerbahçe, Karagümrük'ü 2-0 Geçti

Haberler

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Fenerbahçe, Fatih Karagümrük'ü 2-0'lık skorla yendi. İlk yarıda Anderson Talisca'nın penaltı golü ve Marco Asensio'nun attığı golle öne geçti.

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Fenerbahçe, Fatih Karagümrük'ü konuk ediyor. Müsabakanın ilk yarısı sarı-lacivertli ekibin 2-0 üstünlüğüyle sonuçlandı.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

2. dakikada Edson Alvarez'in pasında İsmail Yüksek'in üzerinden atladığı top savunmadan sekip ceza sahası içi sağ çaprazda Dorgeles Nene'nin önünde kaldı. Nene'nin bu bölgeden yaptığı vuruşta kaleci Ivo Grbic, meşin yuvarlağı ayağıyla kornere çeldi.

19. dakikada Anderson Taslica'nın pasında sağ kanatta topla buluşan Dorgeles Nene, ceza sahasına girip 3 rakibi çalımladıktan sonra penaltı noktası sağ tarafında Jure Balkovec'in müdahalesiyle yerde kaldı. Pozisyonun devamında VAR'ın uyarısıyla pozisyonu izleyen hakem Ali Şansalan, beyaz noktayı gösterdi.

23. dakikada kazanılan penaltı atışında topu başına geçen Anderson Talisca, sol köşeye yerden yaptığı vuruşta kaleci ve meşin yuvarlağı farklı köşelere gönderdi. 1-0

35. dakikada Sam Larsson'un sol kanattan yaptığı ortada altıpas gerisinde iyi yükselen David Fofana'nın kafa vuruşunda, kaleci Tarık Çetin meşin yuvarlağı son anda kornere çeldi.

38. dakikada Serginho'nun sağ taraftan kullandığı köşe vuruşunda savunmanın uzaklaştırdığı top ceza sahası dışı sol çaprazda Sam Larsson'un önünde kaldı. Bu oyuncunun yaptığı vuruşta meşin yuvarlak az farkla kalenin üzerinden dışarı gitti.

41. dakikada Marco Asensio'nun pasında topla buluşan Kerem Aktürkoğlu, ceza yayı sol tarafından ceza sahasına girip içeri çevirdiği topa ön direkte Asensio'nun yaptığı vuruşta meşin yuvarlak kaleci Ivo Grbic'in bacaklarının arasından ağlara gitti. 2-0

Hakemler: Ali Şansalan, Anıl Usta, Samet Çavuş

Fenerbahçe: Tarık Çetin, Nelson Semedo, Çağlar Söyüncü, Jayden Oosterwolde, Levent Mercan, İsmail Yüksek, Edson Alvarez, Dorgeles Nene, Marco Asensio, Kerem Aktürkoğlu, Anderson Talisca

Yedekler: İrfan Can Eğribayat, Archie Brown, Fred Rodrigues, Yiğit Efe Demir, Mert Müldür, Youssef En-Nesyri, Bartuğ Elmaz, Rodrigo Becao, Sebastian Szymanski, Oğuz Aydın

Teknik Direktör: Domenico Tedesco

Fatih Karagümrük: Ivo Grbic, Atakan Çankaya, Enzo Roco, Anıl Çınar, Jure Balkovec, Matias Kranevitter, Daniel Johnson, Tiago Çukur, Sam Larsson, Serginho, David Fofana

Yedekler: Furkan Bekleviç, Berkay Özcan, Marius Doh, Ahmet Sivri, Tarık Buğra Kalpaklı, Nikoloz Ugrekhelidze, Muhammed Kadıoğlu, Çağtay Kurukalıp, Barış Kalaycı, Andre Gray

Teknik Direktör: Marcel Licka

Goller: Anderson Talisca (dk. 23 pen.), Marco Asensio (dk. 41) (Fenerbahçe)

Sarı kartlar: Dorgeles Nene (Fenerbahçe), Atakan Çankaya, Marcel Licka, Jure Balkovec, Enzo Roco (Fatih Karagümrük) - İSTANBUL

