Fenerbahçe, Karagümrük Maçına Hazırlanıyor
Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında 19 Ekim Pazar günü Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük'ü konuk edecek Fenerbahçe, antrenmanlarına çift idmanla devam ediyor. Teknik direktör Domenico Tedesco yönetimindeki futbolcular, salonda kuvvet ve dayanıklılık çalışmaları yaparak idmanlarını tamamladı.
Sarı-lacivertli kulübün açıklamasında, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Domenico Tedesco yönetiminde milli oyunculardan yoksun yapılan günün ikinci antrenmanının salonda kuvvet ve dayanıklılık çalışmalarıyla başladığı belirtildi.
Ardından sahaya çıkan oyuncuların ısınma ve dayanıklılık koşularıyla antrenmanı tamamladığı aktarıldı.
Fenerbahçe, yarın yapacağı idmanla hazırlıklarına devam edecek.