Fenerbahçe, Karagümrük Maçı Hazırlıklarını Sürdürüyor
Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Fatih Karagümrük ile oynayacağı maç için antrenmanlarını sürdürüyor. Teknik Direktör Domenico Tedesco yönetimindeki idmanda milli oyuncular yer almadı.
Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında sahasında Fatih Karagümrük ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.
Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde Teknik Direktör Domenico Tedesco yönetiminde milli oyunculardan yoksun gerçekleştirilen idman; salonda yapılan core çalışmalarıyla başladı.
Isınma, çabukluk ve koordinasyon hareketleriyle sahada devam eden antrenman, pas çalışmalarının ardından dar alanda yapılan çift kale maçlarla noktalandı. - İSTANBUL
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor