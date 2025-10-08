Fenerbahçe, Karagümrük Maçı Hazırlıklarına Sıcak Kanlı Devam Ediyor
Fenerbahçe, Süper Lig'in 9. haftasında Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük ile oynayacağı maça hazırlıklarını çift idmanla sürdürdü. Teknik direktör Domenico Tedesco yönetiminde yapılan antrenmanın detayları açıklandı.
Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında 19 Ekim Pazar günü Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük'ü konuk edecek Fenerbahçe, hazırlıklarını çift idmanla sürdürdü.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Domenico Tedesco yönetiminde milli oyunculardan yoksun gerçekleştirilen günün ikinci idmanının salonda ısınma, koordinasyon ve dayanıklılık çalışmalarıyla başladığı belirtildi.
Futbolcuların idmanı sahada yapılan dayanıklılık koşularıyla tamamladığı aktarıldı.
Fenerbahçe, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.