Fenerbahçe, Karagümrük Maçı Hazırlıklarına Devam Ediyor

Fenerbahçe, Karagümrük Maçı Hazırlıklarına Devam Ediyor
Güncelleme:
Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Fatih Karagümrük ile oynayacağı maçın hazırlıklarına, Teknik Direktör Domenico Tedesco yönetiminde yapılan antrenmanla devam etti. Milli oyunculardan yoksun gerçekleştirilen idman, çeşitli çalışmalarla tamamlandı.

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Fatih Karagümrük ile oynayacağı maçın hazırlıklarına yaptığı antrenmanla devam etti.

Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde Teknik Direktör Domenico Tedesco yönetiminde milli oyunculardan yoksun gerçekleştirilen idman; salonda yapılan core çalışmalarıyla başladı. Isınma, çabukluk, koordinasyon ve pas çalışmalarıyla sahada devam eden antrenman, dayanıklılık koşuları ve taktiksel bireysel çalışmalarla sona erdi.

İdmanı Futbol Şubesinden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Ertan Torunoğulları ve Futbol Direktörü Devin Özek de takip etti.

Sarı-lacivertliler, hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
