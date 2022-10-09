Fenerbahçe, Karagümrük karşısında sürpriz istemiyor! Karşılaşmada ilk 11'ler belli oldu

Süper Lig'in 9. haftasında Fenerbahçe, sahasında Fatih Karagümrük ile karşılaşıyor. Saat 20.00'de başlayacak mücadeleyi hakem Atilla Karaoğlan yönetecek. Maçta ilk 11'ler belli oldu.

Fenerbahçe ile Fatih Karagümrük, Süper Lig'in 9. haftasında Ülker Stadı'nda karşı karşıya geliyor. Hafta içi AVrupa Ligi'nde AEK Larnaca'yı rahat geçen sarı-lacivertliler, zor günler geçiren Karagümrük karşısında evinde sürprize izin vermek istemiyor.

FENERBAHÇE'DE EKSİKLER DİKKAT ÇEKİYOR

Fenerbahçe'de tedavileri devam eden Nazım Sangare, Luan Peres, Joshua King, Mert Hakan ile ağrıları bulunan Arao VavaCars Fatih Karagümrük karşısında forma giyemeyecek.

FENERBAHÇE'NİN BİLEĞİ BÜKÜLMÜYOR

Sarı lacivertliler, Karagümrük ile karşı karşıya geldiği son 11 maçta mağlubiyet yaşamadı. Kırmızı siyahlı ekibin tarihinde en uzun süre kazanamadığı rakibi olan Fenerbahçe karşısında çıktığı son 11 maçta 4 beraberliği ve 7 mağlubiyeti bulunuyor.

İŞTE İLK 11'LER

Fenerbahçe: Altay, Osayi, Gustavo, Szalai, Lincoln, Emre Mor, Crespo, İsmail Yüksek, İrfan Can, Valencia, Joao Pedro

Fatih Karagümrük (Muhtemel): Viviano, Salih, Biraschi, Dresevic, Caner, Ozdoev, Jimmy, Shukurov, Kouassi, Borini, Diagne