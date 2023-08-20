SPOR Fenerbahçe kafilesine Samsun'da meşaleli karşılama
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Fenerbahçe kafilesine Samsun'da meşaleli karşılamaGökhan İÇKİLLİ-Emre ÖNCELSAMSUN, (DHA)- Süper Lig'in 2'nci haftasında Fenerbahçe, yarın Yılport Samsunspor ile oynayacağı maç için Samsun'a geldi.
Fenerbahçe kafilesine Samsun'da meşaleli karşılama
Gökhan İÇKİLLİ-Emre ÖNCELSAMSUN, (DHA)- Süper Lig'in 2'nci haftasında Fenerbahçe, yarın Yılport Samsunspor ile oynayacağı maç için Samsun'a geldi.
Süper Lig'in 2'nci haftasında Fenerbahçe yarın saat 21.00'de deplasmanda Samsunspor ile karşılaşacak. Sarı Lacivertli kafile, Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan kalkan özel uçakla Samsun-Çarşamba Havalimanı'na geldi. Fenerbahçeli futbolcuları havalimanında çok sayıda taraftar meşalelerle karşıladı.
Karşılama esnasında lösemi tedavisi gören 4 yaşındaki Ali Asil Kılıç da takım oyuncularından imza aldı. Ardından takım kaptanlarından Mert Hakan Yandaş da Ali Asil Kılıç'ı kucağına alarak takım otobüsüne götürdü.
Futbolcular ile teknik heyet, otobüsle maçın oynanacağı Samsun'da kamp yapacakları otele hareket etti. (DHA)