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Fenerbahçe kafilesi Sivas'ta

Fenerbahçe kafilesi Sivas'ta

Spor Haberleri

Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk karşılaşmasında yarın DG Sivasspor ile karşılaşacak Fenerbahçe, Sivas'a geldi.

Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk karşılaşmasında yarın DG Sivasspor ile karşılaşacak Fenerbahçe, Sivas'a geldi. Bir taraftar ise futbolculara forma imzalatırken gözyaşlarına hakim olamadı.

Özel uçakla Sivas Nuri Demirağ Havalimanı'na gelen Fenerbahçe kafilesini burada sarı-lacivertli taraftarlar karşıladı. Taraftarlar, Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus futbolculara sevgi gösterisinde bulundu. Bir taraftar ise futbolculara forma imzalatırken gözyaşlarına hakim olamadı.

Çiçeklerle karşılanan Fenerbahçe kafilesi, daha sonra otobüsle kampa girecekleri otele geçti. Otel önünde bekleyen taraftarlar, takımları lehine tezahürat yaptı.

Sivasspor ile Fenerbahçe arasında Yeni 4 Eylül Stadyumu'nda oynanacak olan müsabaka yarın saat 20.30'da başlayacak. - SİVAS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Türkiye Kupası Fenerbahçe Sivasspor Sivas Spor Haberler

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