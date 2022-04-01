Fenerbahçe kafilesi Kayseri'ye geldi
AA - Hakan Can Şahin - Spor
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Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında yarın Yukatel Kayserispor ile yapacağı karşılaşma için Kayseri'ye geldi.
Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında yarın Yukatel Kayserispor ile yapacağı karşılaşma için Kayseri'ye geldi.
Fenerbahçe kafilesi yarınki karşılaşma için uçakla Kayseri Havalimanı'na ulaştı. Sarı-lacivertli takım, havalimanı çıkışında bekleyen otobüsle konaklayacağı otele geçti.
Yukatel Kayserispor-Fenerbahçe maçı, Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadı'nda yarın saat 16.00'da başlayacak.