Fenerbahçe, Kadınlar EuroLeague'de Final Four'a ev sahipliği yapacak

Tarihinde 8. kez, üst üste 2. kez Kadınlar EuroLeague 4'lü finalinde yer almaya hak kazanan Fenerbahçe Safiport Kadın Basketbol Takımı, 8-10 Nisan tarihlerinde oynanacak Kadınlar EuroLeague Final Four maçlarına ev sahipliği yapacak.

FIBA, Kadınlar EuroLeague Final Four organizasyonunun İstanbul'da, sarı-lacivertli kulübün ev sahipliğinde düzenleneceğini açıkladı. Üst üste ikinci kez İstanbul'da düzenlenmesine karar verilen Final Four maçları 8-10 Nisan tarihlerinde Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanacak.

Yarı finalde 8 Nisan Cuma günü Fenerbahçe Safiport, Çekya ekibi USK Prag takımıyla; İspanyol Perfumerias Avenida ise Macaristan'ın Sopron Basket takımıyla karşılaşacak.

Kadınlar EuroLeague'de 2021-2022 sezonu şampiyonu ise 10 Nisan Pazar günü oynanacak final maçıyla belli olacak. - İSTANBUL

İhlas Haber Ajansı / Spor