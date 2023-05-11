Fenerbahçe Kadın Voleybol Takımı, Sultanlar Ligi final serisi üçüncü maçında Eczacıbaşı Dynavit'i setlerde 3-2 mağlup edip, seride 3-0 öne geçerek...
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Fenerbahçe Kadın Voleybol Takımı, Sultanlar Ligi final serisi üçüncü maçında Eczacıbaşı Dynavit'i setlerde 3-2 mağlup edip, seride 3-0 öne geçerek şampiyonluğunu ilan etti.
Fenerbahçe Kadın Voleybol Takımı, Sultanlar Ligi final serisi üçüncü maçında Eczacıbaşı Dynavit'i setlerde 3-2 mağlup edip, seride 3-0 öne geçerek şampiyonluğunu ilan etti - İSTANBUL
Sizce #SüperLig'in şampiyonu kim olacak?— Haberler.com (@Haberler) May 7, 2023
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor