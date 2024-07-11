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Fenerbahçe Kadın Voleybol Takımı'nın yeni başantrenörü Marco Fenoglio oldu

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Fenerbahçe Kadın Voleybol Takımı, İtalyan çalıştırıcı Marco Fenoglio ile anlaşmaya vardı.

Fenerbahçe Kadın Voleybol Takımı'nın yeni başantrenörü İtalyan çalıştırıcı Marco Fenoglio oldu.

Fenerbahçe Kadın Voleybol Takımı, son olarak Polonya ekibi Grupa Azoty Chemik Police'i çalıştıran başantrenör Marco Fenoglio ile anlaşmaya vardı. Sarı-lacivertli ekipten yapılan açıklamada, "Fenerbahçe Medicana Kadın Voleybol Takımımız, yeni sezon yapılanması kapsamında İtalyan Başantrenör Marco Fenoglio ile anlaşma sağlamıştır. İtalyan Başantrenör Marco Fenoglio'ya Ailemize hoş geldin diyor, başarı ve şampiyonluklarla dolu yıllar diliyoruz" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor

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