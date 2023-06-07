Fenerbahçe Kadın Voleybol Takımı'nın yeni başantrenörü İtalyan Stefano Lavarini oldu

Fenerbahçe Kulübü, kadın voleybol takımının başantrenörlüğüne İtalyan Stefano Lavarini'nin getirildiğini duyurdu. Lavarini, son olarak Polonya Kadın Milli Takımı'nın başında bulunuyordu.

Fenerbahçe Kulübü, kadın voleybol takımının başantrenörlüğüne İtalyan Stefano Lavarini'nin getirildiğini duyurdu.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Fenerbahçe Opet Kadın Voleybol Takımı'mız, yeni sezon yapılanması kapsamında İtalyan başantrenör Stefano Lavarini ile anlaşma sağlamıştır. Stefano Lavarini'ye 'Fenerbahçe ailesine hoş geldin' diyor, başarı ve şampiyonluklarla dolu yıllar diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Kariyerinde son olarak İtalya Ligi takımlarından Igor Gorgonzola Novara'yı çalıştıran Lavarini, geçtiğimiz yıldan beri Polonya Kadın Milli Takımı'nın başında bulunuyor.