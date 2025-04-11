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Fenerbahçe Kadın Voleybol Takımı'nda Yeni Başantrenör: Marcello Abbondanza

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Fenerbahçe Kadın Voleybol Takımı, Marco Fenoglio ile yollarını ayırdıktan sonra, 2013-2014 ve 2016-2017 sezonlarında görev yapan İtalyan Başantrenör Marcello Abbondanza ile anlaştı. Abbondanza, daha önce takımına birçok başarı kazandırmıştı.

Fenerbahçe Kadın Voleybol Takımı, yollarını ayırdığı Başantrenör Marco Fenoglio'nun yerine takımda 2013-2014 ile 2016-2017 sezonları arasında görev yapan İtalyan Başantrenör Marcello Abbondanza'nın getirildiğini açıkladı.

Sarı-lacivertlilerin resmi internet sitesinden konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Fenerbahçe Kadın Voleybol Takımımızda başantrenörlük görevine, 2013-2014 / 2016-2017 sezonlarında müzemize; 1 CEV CUP Şampiyonluğu Kupası, 2 Türkiye Ligi Kupası, 2 Türkiye Kupası ve 1 Türkiye Süper Kupası kazandıran İtalyan Başantrenör Marcello Abbondanza getirilmiştir. Marcello Abbondanza'ya ailemize yeniden hoş geldin diyor, kendisine başarılar diliyoruz" denildi. - İSTANBUL

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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