Fenerbahçe Kadın Voleybol Takımı'nda Yeni Başantrenör: Marcello Abbondanza

Fenerbahçe Kadın Voleybol Takımı, yollarını ayırdığı Başantrenör Marco Fenoglio'nun yerine takımda 2013-2014 ile 2016-2017 sezonları arasında görev yapan İtalyan Başantrenör Marcello Abbondanza'nın getirildiğini açıkladı.

Sarı-lacivertlilerin resmi internet sitesinden konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Fenerbahçe Kadın Voleybol Takımımızda başantrenörlük görevine, 2013-2014 / 2016-2017 sezonlarında müzemize; 1 CEV CUP Şampiyonluğu Kupası, 2 Türkiye Ligi Kupası, 2 Türkiye Kupası ve 1 Türkiye Süper Kupası kazandıran İtalyan Başantrenör Marcello Abbondanza getirilmiştir. Marcello Abbondanza'ya ailemize yeniden hoş geldin diyor, kendisine başarılar diliyoruz" denildi. - İSTANBUL