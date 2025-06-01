Fenerbahçe Kadın Voleybol Takımı'nda 7 İsimle Yollar Ayırıldı

Fenerbahçe Kadın Voleybol Takımı'nda 7 İsimle Yollar Ayırıldı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Fenerbahçe Medicana Kadın Voleybol Takımı, yeni sezon planlaması çerçevesinde Meliha Diken, Dicle Nur Babat, Magdalena Stysiak, Hristina Vuchkova, Bojana Drca, Elitsa Atanasijevic ve Özlem Güven ile yollarını ayırdığını açıkladı. Kulüp, ayrılan sporcular için teşekkür mesajı yayımladı.

Fenerbahçe Medicana Kadın Voleybol Takımı, Meliha Diken, Dicle Nur Babat, Magdalena Stysiak, Hristina Vuchkova, Bojana Drca, Elitsa Atanasijevic ve Özlem Güven ile yollarını ayırdığını açıkladı.

Fenerbahçe Kadın Voleybol Takımı'nda yeni sezon planlaması kapsamında 7 isimle yollar ayrıldı. Sarı-lacivertlilerden yapılan açıklamada, "Meliha Diken, Dicle Nur Babat, Magdalena Stysiak, Hristina Vuchkova, Bojana Drca, Elitsa Atanasijevic ve Özlem Güven ile yollarımız ayrılmıştır. Sporcularımıza kulübümüze yaptıkları katkılardan ötürü teşekkür ediyor, kariyerlerinin bundan sonraki bölümünde kendilerine başarılar diliyoruz" denildi.

Meliha Diken için veda mesajı

Fenerbahçe'de 2 farklı dönemde forma giyen ve birçok başarıya ulaşan milli voleybolcu Meliha Diken ile ilgili kulüpten veda mesajı da paylaşıldı. Kendisine teşekkür edilen mesajda şu ifadelere yer verildi:

"Formamızı gururla taşıdığın, her topa inançla uzandığın, taraftarımızın gönlünde özel bir yer edindiğin tüm sezonlar için sana minnettarız. Fenerbahçe ailesi olarak, sahadaki mücadele azmin ve örnek duruşunla bizlere yaşattığın tüm gurur anları için teşekkür ediyoruz. Sarı-lacivert formaya kattığın değer daima hatırlanacak. Yolun açık, şansın bol olsun. Fenerbahçe her zaman senin evin." - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
Bingöl'de 4.4 büyüklüğünde deprem

Bingöl'de korkutan deprem
Özel'den Kılıçdaroğlu'nun kurultay iddialarıyla ilgili sözlerine yanıt

Özel'den Kılıçdaroğlu'nun kurultay iddialarıyla ilgili sözlerine yanıt
8 bin liraya banka hesabını kiralayan genç kabusu yaşadı

18 yaşındaki genç hesabına gelen 150 bin lira nedeniyle tutuklandı
Güneş'te 8,2'lik dev patlama! İstanbul'da kuzey ışıkları görülebilir

Güneş'te 8,2'lik dev patlama! İstanbul'da kuzey ışıkları görülebilir
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yeni İBB operasyonundan ilk görüntüler! Kasadan balya balya dolar çıktı

Belediyelere operasyondan ilk görüntüler! Balya balya dolar çıktı
Süper hızlı tren geliyor! Ankara-İstanbul arası 80 dakikaya düşecek

Süper hızlı tren geliyor! Ankara'dan İstanbul'a rekor sürede gidilecek
Kim der ki 81 yaşında! Türk sinemasının efsane ismi son görüntüsüyle genç kızlara taş çıkardı

Kim der ki 81 yaşında! Türk sinemasının efsanesi genç kızları solladı
Bu haber hakkında ne düşünüyorsunuz?
500
Fenerbahçe'den ayrılan Dzeko Türkiye'de kalabilir! Görüşmeler başladı

Dzeko Türkiye'de kalabilir! Süper Lig ekibi ile görüşmelere başladı
Bu köyde 10 yıldır kimse sigara içmiyor, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çağrısına uydular

Erdoğan'ın çağrısına uydular! 10 yıldır kimse ağzına sürmüyor
Robin Thicke ve April Love Geary, Meksika'da büyülü bir düğünle evlendi

18 yaş farkına rağmen 6 senelik birliktelik mutlu sonla bitti
Şarkıcı Şimal Gülen son yolculuğuna uğurlandı

Ünlü şarkıcı hayatının baharında sonsuzluğa uğurlandı
Marmaray'da tartıştığı yolcuyu çocuklarının gözü önünde darbeden şüpheli tutuklandı

Çocuklarının gözü önünde babayı döven eşkıyalar için karar verildi
İBB'ye 5. dalga yolsuzluk operasyonu! 47 kişi hakkında gözaltı kararı verildi, 30'u yakalandı

İBB'ye yeni operasyon! Çok sayıda belediye başkanı gözaltında
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.