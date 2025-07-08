Fenerbahçe Kadın Voleybol Takımı, Helin Kayıkçı'yı Transfer Etti

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Fenerbahçe Medicana Kadın Voleybol Takımı, altyapısından yetişen libero Helin Kayıkçı'yı kadrosuna dahil etti. Helin, 2021-2022 sezonunda profesyonel kariyerine başlamış, milli takımda da başarılara imza atmıştır.

Fenerbahçe Medicana Kadın Voleybol Takımı, altyapısından yetişen libero Helin Kayıkçı'yı transfer etti.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Takımımız, yeni sezon planlaması kapsamında libero Helin Kayıkçı'yı kadrosuna kattı. Helin Kayıkçı'ya 'Ailemize yeniden hoş geldin' diyor, çubuklu forma ile sonsuz başarılar diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

2021-2022 sezonunda Fenerbahçe ile profesyonel kariyerine başlayan Helin, 2024-2025 sezonunda Alpet Zeren Spor formasını terletti. Helin'in, milli takımda 2024 20 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası ve 2024 21 Yaş Altı Balkan Şampiyonası şampiyonlukları bulunuyor.

Kaynak: AA / Emrah Oktay - Spor
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