Fenerbahçe Medicana Kadın Voleybol Takımı, Şampiyonlar Ligi'nde Benfica'ya konuk olacak
Fenerbahçe Medicana Kadın Voleybol Takımı, CEV Zeren Group Şampiyonlar Ligi B Grubu'nda Portekiz'in Benfica ekibiyle yarın deplasmanda karşılaşacak. Sarı-lacivertliler, grubunda oynadığı 4 maçı da kazanarak lider durumda bulunuyor.
Fenerbahçe Medicana Kadın Voleybol Takımı, ?CEV Zeren Group Şampiyonlar Ligi B Grubu'nun 5. haftasında yarın Portekiz'in Benfica ekibiyle deplasmanda karşı karşıya gelecek.
Benfica Spor Salonu'nda oynanacak mücadele TSİ 23.00'te başlayacak.
Müsabakayı Christophe Lecourt (Fransa) ve Marco Van Zanten (Hollanda) hakem ikilisi yönetecek.
Grubunda oynadığı 4 maçın tamamını kazanan sarı-lacivertliler, liderlik koltuğunda yer alıyor. Geride kalan haftalarda 1 galibiyet ve 3 yenilgi yaşayan Benfica ise 4. ve son sırada bulunuyor.
Fenerbahçe Medicana, grubunda Benfica ile karşılaştığı ilk maçtan 3-0 galip ayrıldı.