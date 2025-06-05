Fenerbahçe Kadın Voleybol Takımı, Agnieszka Korneluk'u Transfer Etti

Fenerbahçe Kadın Voleybol Takımı, Agnieszka Korneluk'u Transfer Etti
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Fenerbahçe Medicana Kadın Voleybol Takımı, Polonyalı orta oyuncu Agnieszka Korneluk'u kadrosuna kattı. Kulüp, oyuncuya hoş geldin diyerek başarılar diledi.

Fenerbahçe Medicana Kadın Voleybol Takımı, Polonyalı orta oyuncu Agnieszka Korneluk'u kadrosuna kattı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Agnieszka Korneluk'a ailemize 'hoş geldin' diyor, çubuklu forma ile sonsuz başarılar diliyoruz." ifadelerine yer verildi.

Yeni sezon planlaması kapsamında transfer edilen ve 2009-2010 sezonunda KS Energetyk Poznan ile profesyonel kariyerine başlayan Korneluk, sırasıyla SMS PZPS Szczyrk, Impel Wroclaw, Grot Budowlani Lodz, Epiu Pomi Casalmaggiore, Savino Del Bene Scandicci, Grupa Azoty Chemik Police ve KS DevelopRes Rzeszow formalarını giydi.

Kaynak: AA / Metin Arslancan - Spor
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