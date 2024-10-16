Fenerbahçe Kadın Voleybol Takımı, 2024 Şampiyonlar Kupası'nı Kazandı

2024 Kadınlar AXA Sigorta Şampiyonlar Kupası'nda Eczacıbaşı Dynavit'i üstün bir oyunla 3-1 yenen Fenerbahçe Medicana kupayı müzesine götürdü. Sarı-lacivertliler, organizasyonda 5'inci kez mutlu sona ulaştı. Sarı-lacivertli kulübün yönetim kurulu üyesi Hulusi Belgü, karşılaşmanın ardından Demirören Haber Ajansı'na açıklamalarda bulundu. Fenerbahçe Medicana'nın sezon boyunca iyi işler çıkaracağına inandığını belirten Belgü, "Daha evvel de söyledim; Simla Hanım çok güzel bir takım kurdu. Kendisine teşekkür ediyorum. Şu anda burada değil, ABD'de. Ondan sonra ben yönetici oldum. Biraz hazıra kondum esasında. Ama güzel bir maç oldu. Biz kızlarımıza çok inanıyoruz. Avrupa'da da kupa kaldırmak istiyoruz. Bu arada tabii şunu da belirtmemde fayda var. Eczacıbaşı 60 senedir Türk sporuna çok büyük hizmetler veriyor. Burada onlarla rakip olmak bile şereftir. İnşallah böyle centilmence güzel maçlarla devam edeceğiz. Çok mutluyuz" ifadelerini kullandı.

'TARAFTARIMIZ BİZİ HİÇ YALNIZ BIRAKMIYOR'

Sarı-lacivertli taraftarlardan övgüyle söz eden Hulusi Belgü, "Biz biliyorsunuz kendimizi hep dünyanın en büyük spor kulübü diye adlandırıyoruz. Hakikaten farklı dallarda hep zirveye, Avrupa'da da dünyada da zirveye oynamaya gayret ediyoruz, çalışıyoruz. Sevgili Başkanımız Ali Koç'un da bu konuda çok büyük katkıları var. Büyük desteği var. Bunu da taraftarımız anlıyor. Gördüğünüz gibi bizi hiç yalnız bırakmıyor. İnşallah daha birçok branşta bu başarıları taraftarımıza yaşatacağız" diyerek konuşmasını tamamladı.