Fenerbahçe Kadın Futbol Takımı Üç Yeni Oyuncu Transfer Etti

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Fenerbahçe, Andrea Staskova, Sabastine Flourish Chiouma ve Maria Paula Salas Zuniga'yı transfer etti. İmza töreninde Fenerbahçe Kadın Futbolundan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Kemal Danabaş da yer aldı.

Fenerbahçe arsaVev Kadın Futbol Takımı, Andrea Staskova, Sabastine Flourish Chiouma ve Maria Paula Salas Zuniga'yı transfer etti.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, 3 oyuncu için Ülker Stadyumu'nda düzenlenen imza töreninde Fenerbahçe Kadın Futbolundan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Kemal Danabaş hazır bulundu.

Son olarak Galatasaray forması giyen Andrea Staskova'yla 2 yıllık sözleşme imzalanırken, Galatasaray'dan transfer edilen bir diğer oyuncu Sabastine Flourish Chiouma ile Meksika Ligi takımlarından Atlas FC Femenil'den kadroya dahil edilen Maria Paula Salas Zuniga'yla birer yıllık sözleşme imzalandı.

Kaynak: AA / Bozhan Memiş - Spor
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